كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يواجه اتحاد جدة السعودي، مساء بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 في الدور الأول.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، طاقم تحكيم فنزويلي بقيادة خيسوس فالنزويلا، ويعاونه مواطناه، خورخي أوريجو حكم مساعد أول، وتوليو مورينو حكم مساعد ثاني، والنيوزلندي كوانا واجو حكمًا رابعًا.

يبلغ فالينزويلا من العمر 40 عامًا، وبدأ مسيرته مع التحكيم عام 2011 في الدوري الفنزويلي، وبعد 10 أعوام فاز بلقب أفضل حكم في اتحاد أمريكا الجنوبية.

ويعرف فالينزويلا الأندية السعودية بشكل جيد، حيث أدار مباراة أهلي جدة والوحدة في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري المحترفين السعودي دوري «روشن»، وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة بنتيجة 3-1، فيما أشهر الحكم الفنزويلي، البطاقة الحمراء في وجه علاء محسن آل حجي لاعب الوحدة، في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويشتهر فالينزويلا بكثرة بطاقاته الملونة، بسبب طبيعة مباريات الدوري الفنزويلي وكوبا ليبرتادوريس، التي تتسم عادة بالعنف الزائد.

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الخاص بإحصائيات كرة القدم، خاض الحكم الفنزويلي 268 مباراة طوال مسيرته، أشهر خلالها 1300 بطاقة صفراء، تحولت منها 48 بطاقة إلى حمراء، إضافة إلى 42 طردًا مباشرًا.

وحصل فالينزويلا، الذي يشارك في مونديال الأندية لأول مرة في مسيرته، على الخبرات، بعدما أدار العديد من المباريات الدولية، أبرزها في بطولات كأس العالم 2022، وكوبا ليبرتادوريس 2021، وأولمبياد طوكيو 2020.

وأدار فالينزويلا، مباراتين في مونديال قطر 2022، الأولى جمعت إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية جمعت بين فرنسا وبولندا في ثمن النهائي، وفاز بها فريق الديوك 3-1.

كما أدار فالينزويلا مباراتين في كوبا أمريكا 2021، كلاهما لمنتخب الأرجنتين، الأولى ضد باراجواي في دور المجموعات، وانتهت 1-0 للتانجو، والثانية أمام كولومبيا في نصف النهائي، وسيطر عليها التعادل لتذهب إلى ركلات الترجيح.

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية، كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.