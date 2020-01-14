ميركل تكشف هدف مؤتمر برلين بشأن ليبيا

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها الحذر بشأن فرص تحقيق مؤتمر برلين بشأن ليبيا خطوات للأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة الليبية.



وقالت ميركل خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي اليوم الثلاثاء في برلين: "لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كنا نستطيع اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي"، وذلك وفقا لما نقله مشاركون في الاجتماع عن المستشارة الألمانية.



ومع ذلك فإنه يجب حسب ميركل التعامل مع المؤتمر بتوقعات متدنية جدا.



وأوضحت المستشارة أن الهدف من وراء مؤتمر ليبيا المقرر الأحد المقبل أن تلتزم جميع الأطراف المعنية "بالالتزام بالحظر الحالي للأسلحة والذي يتم انتهاكه دائما بشكل صارخ" وذلك لفتح الطريق أمام حل سياسي.



وحسب المصادر فإن ميركل أوضحت أن الحكومة الألمانية لم تقرر بين عشية وضحاها الدعوة لمؤتمر برلين، وتحدث عن عملية طويلة استوثقت الحكومة الألمانية خلالها لنفسها من جهات كثيرة. وأكدت ميركل أنه "يوما ما يحين الوقت الذي ربما نستطيع فيه التوصل لشيء".



ورأت ميركل أن هناك "بادرة طيبة" تتمثل في قدوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي إلى برلين، وقالت إنه إذا أصبح من الممكن الاقتراب من وقف إطلاق النار شيئا ما، "فإن ذلك سيكون جيدا أيضا".



وأشارت ميركل إلى أنه أصبح أكثر وضوحا على مدار "عملية برلين" بشأن الأزمة الليبية أن القوات الأجنبية في البلاد ستعمل على عدم عودة السلام إلى هناك، مضيفة أنه "طالما ظل عتاد عسكري يصل إلى هناك فإن المعارك العسكرية هناك لن تهدأ"



ودافعت ميركل عن مساعي حكومتها لتحقيق حل سلمي في ليبيا أو في الحرب على الإرهاب في دول الساحل، وقالت إن الحكومة الألمانية تتواصل بهذا الشأن مع أشخاص قد لا تتفق معها الحكومة دائما، في بلدان توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان هناك، مشيرة إلى أن حكومة برلين تمثل المصالح الألمانية ولا يمكن أن تكتفي بلعب دور المشاهد لتطور الأحداث، وقالت إنه لا يجوز لمن يرى مئات الآلاف وربما ملايين من الناس، ينزحون أو يموتون، كما حدث في سورية على سبيل المثال، أن ينتظر تكرار الشيء ذاته في ليبيا.



وتشهد ليبيا منذ شهر ابريل العام الماضي قتالا بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية.