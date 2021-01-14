عمدة موسكو: الوضع الوبائي في العاصمة لا يزال خطيرا وغير مستقر

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن الوضع الوبائي في موسكو لا يزال خطيرا، مشيرا إلى عدم حدوث انخفاض ملموس في أعداد المصابين والمرضى بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

وقال عمدة موسكو -حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس- "لا يزال الوضع الوبائي في موسكو خطير وغير ثابت وغير مستقر".

وأضاف: "عطلة عيد رأس السنة الجديدة ساعدت في إيقاف نمو عدد الإصابات نتيجة انخفاض حركة الركاب بوسائل النقل العام"، موضحا أن عملية التطعيم تكتسب زخما بتطعيم الآلاف من سكان العاصمة يوميا.

وتابع "من جانب آخر لم يكن هناك انخفاض ملموس في معدل المرضى في المستشفيات، حيث لا يزال أكثر من 13 ألف شخص في المستشفيات، وهو نفس العدد الذي كان قبيل العطلة".

وفي سياق متصل، وقع عمدة موسكو اليوم على مرسوم بعودة تلاميذ جميع صفوف مدارس العاصمة إلى دراستهم اعتبارا من 18 يناير الجاري.ووفقا لقرار العمدة، سيسمح للتلاميذ مجددا باستخدام بطاقات النقل العام المخصصة لهم.

وأشار عمدة موسكو -في مرسومه- إلى أنه إذا مرض أي تلميذ من الصف، فسيتم نقل هذا الصف بأكمله مؤقتا إلى الدراسة عن بعد، هذا ومددت سلطات مدينة موسكو جميع القيود الأخرى حتى 21 يناير الحالي، وخلال هذه الفترة ستعمل الجامعات والمعاهد التعليمية والمدارس الرياضية في موسكو إما عن بعد أو ستبقى في إجازة. ويقول خبراء الأوبئة الروس إنه خلال الأسبوع المقبل سيتضح اتجاه الوباء في موسكو، مما سيسمح باتخاذ قرارات وإجراءات لفترة أطول.