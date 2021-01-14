شتيجن يتألق في ركلات الترجيح ويقود برشلونة لنهائي كأس السوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد تير شتيجن برشلونة لنهائي كأس السوبر بالإسباني بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات نصف النهائي والتي أقيمت على ملعب «نويفو أركانخيل».

وافتتح فرينكي دي يونج النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني وقع دي يونج في المحظور، بعدما تسبب في ركلة جزاء ليدرك ميكيل أوريزابال التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة 51.

وظلت المباراة متعادلة بهدف لمثله، حتى بعد نهاية الشوطين الإضافيين، بفضل حارسي المرمى، اللذان تصدى لكثير من الكرات الخطرة من كلا الجانبيين، لتصل إلى ركلات الترجيح التي أهلت برشلونة للنهاتئ.

وخلال ركلات الترجيح تصدى شتيجن لثلاث ركلات، لتنتهي المباراة 3-2، لصالج برشلونة.

برشلونة سيواجه في نهائي البطولة، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستقام على معلب «لا روزليدا» بين أتلتيك بلباو وريال مدريد.