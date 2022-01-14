 حفيدة إبراهيم ناجي: شعره مقرر في مدارس مصرية وعربية.. والأطلال قربتني منه - بوابة الشروق
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حفيدة إبراهيم ناجي: شعره مقرر في مدارس مصرية وعربية.. والأطلال قربتني منه

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:24 م
قالت الدكتورة سامية محرز أستاذ الأدب العربي والمدير المؤسس لمركز الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إبراهيم ناجي، إنّ شعر جدها الراحل إبراهيم ناجي مقررٌ في المدارس لملايين الطلبة في مصر وبعض الدول العربية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، أنّ شِعرَه كان مقررًا عليها بينما كان في دراستها في مرحلة الدراسة، مؤكدة أنّ الشرح الذي كان يقدمه الأساتذة لم يكن مُحبِّبًا لهذا الشعر، متفقة مع أنّها اتخذت بذنب صعوبة القصائد ومن ثم تعرضت لمشكلات.

وتابعت: "مكنتش أعرفه وكانوا بيحكوا عنه حواديت لا يُصدقها عقل.. إنه كان أبًا مثالثًا وأيضًا دكتور عظيمًا ودمه شربات، يعني بدون أي عيوب.. كل القصص اللي عنه تخلق منه أسطورة".

وأشارت إلى أنّها مع تقدمها في السن لم تكن تُصدّق هذه الحواديت، وشكّت في أن يكون كاملًا متكاملًا بهذه الطريقة، قبل أن تبتعد عن شِعره وتسلك مسارًا أدبيًّا مختلفة.

وأوضحت أنّها كانت ترغب في أن تعامله معاملة الند، فعملت على ترجمة قصيدته "الأطلال"، وأن تكون منضبطة بـ"الوزن والقافية"، معتبرة أنّ هذه اللحظة هي الأولى التي تقترب منه.

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