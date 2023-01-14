الرئيس السوري يصدر مرسوما جديدا بخصوص الأطفال مجهولي النسب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.



ويحمل هذا القانون المحددات والمعايير، ويوزع المسؤوليات والأدوار، لتأمين الرعاية العادلة للأطفال مجهولي النسب، والتي تقوم على توفير العيش لهؤلاء الأطفال ضمن بيئة سليمة تضمن تأمين احتياجاتهم وتربيتهم، وتعليمهم، وحمايتهم ليكبروا كبقية أطفال المجتمع، وفق شبكة "روسيا اليوم".



ويستهدف المرسوم، الأطفال مجهولي الأم والأب، أو مجهولي الأب ومعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلت عنهم ولا يوجد من يرعاهم.



ويتيح هذا المرسوم عبر التعليمات المرافقة له، بيئة مؤسساتية وقانونية وإجرائية متطورة لإيصال الأطفال مجهولي النسب إلى دور الرعاية المتخصصة اللائقة إنسانيا واجتماعيا، تتمثل هذه الدّور بـ "بيوت لحن الحياة" التي كانت فيما سبق تؤدي دورها الرعائي بجهود فردية ومجتمعية، ليجعل هذا المرسوم عمَلها اليوم مستندا إلى مواد وإجراءات مؤسساتية من خلال الهيئة العامة لـ "بيوت لحن الحياة"، مقرها محافظة ريف دمشق، والتي ستُصبح وفق هذا المرسوم مرجعية رسمية مسؤولة عن رعاية الأطفال مجهولي النسب وضمان حياتهم واحتياجاتهم ونموهم، تساعدها في مهمتها هذه مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعياته.



ويُحدد هذا المرسوم الطّرق التي تُفضي إلى وصول الطفل مجهول النسب إلى بيوت لحن الحياة، بدءا من لحظة العثور عليه في مكان ما، ويحدد دور ومسؤولية كل جهة بدءا من الشخص الذي يعثر عليه إلى أقسام الشرطة فالمشافي حتى يصل إلى بيوت لحن الحياة التي ستقوم باختيار اسم مناسب له، وتنظّم شهادة ولادة له وتقوم بتسجيله وفق قانون الأحوال المدنية.