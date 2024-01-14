حماس تطلق صواريخ على إسرائيل بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب

في اليوم المئة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تنشط في قطاع غزة، أطلق مسلحون فلسطينيون مرة أخرى صواريخ من غزة على إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة أسدود الإسرائيلية الساحلية، الواقعة شمال الأراضي الفلسطينية. ولم يتطرق الجيش في البداية إلي أي تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار من هجمات بالصواريخ دوت أيضا في بلدتي جافني وبن ساكاي القريبتين. وذكرت الأنباء أن حطام أحد الصواريخ سقط فوق مدينة أسدود، ولم تقع إصابات.



وفي ظل تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، تقلص القصف المنطلق من غزة على إسرائيل بشكل كبير، لكن وحدات حماس وجماعات مسلحة أخرى مازالت تطلق من حين لآخر قذائف على إسرائيل.