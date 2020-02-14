 4 مدارس ثانوية بالوادى الجديد تشارك في تصفيات أوائل الطلبة - بوابة الشروق
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4 مدارس ثانوية بالوادى الجديد تشارك في تصفيات أوائل الطلبة

عمرو بحر
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 1:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 1:39 ص

أعلن صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن مشاركة 4 مدارس ثانوية من بالإدارات التعليمية المختلفة في التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمسابقة أوائل الطلبة.

وقال أن المدارس المشاركة هي مدرسة الشعراوي الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية، مدرسة بلاط الثانوية بإدارة بلاط التعليمية، مدرسة غرب الموهوب الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية، مدرسة الكفاح الثانوية بإدارة الفرافرة التعليمية.

وأكد ميرغني على أهمية تلك المسابقات فى تشجيع الطلاب على التفوق العلمى والاستذكار الجيد للمناهج الدراسية وكذا تنمية روح التنافس بينهم بمنتهى الحيادية والشفافية.

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