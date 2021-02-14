ئيس الوزراء العراقي: زيارة بابا الفاتيكان تسهم في ترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن زيارة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للعراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر؛ لبحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن جهود بابا الفاتيكان مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب، مضيفا أن العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة، ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود بابا الفاتيكان في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء.

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل إجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا فرنسيس.