معرض باريسي يستكشف دور جياكوميتي في الحركة السريالية

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كان المثال ألبرتو جياكوميتي الشهير بتماثيله الهزيلة الطويلة والممتدة بشكل مميز، عضوا بالحركة السريالية لنحو خمس سنوات بين 1930 و1935.

وخلال تلك الفترة أصبح أحد أكثر الفنانين ابتكارا بالمجموعة، قبل أن تصبح أعماله بين البعض الأعلى ثمنا عالميا في المزادات.

وبعد 90 عاما من السحر السريالي المقتضب لهذا الفنان، تلقي مؤسسة جياكوميتي في باريس الآن ضوءا جديدا على العلاقة بين المثال السويسري والشاعر أندري بريتون وهو مؤسس السريالية وكذلك على البيئة الفنية والثقافية التي أحاطت بهذه الحركة.

ولاستكشاف هذه الفترة، تعرض المؤسسة أعمال جياكوميتي المثيرة والخيالية التي صُنعت في تلك الفترة جنبا إلى جنب مع أعمال هانز أرب وسلفادور دالي وماكس إرنست.

ويُعرض أيضا الكثير من الوثائق المختلفة من جانب شعراء مهمين من الحركة السريالية مثل بول إيلوار وتريستان تزارا وكذلك بريتون.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يحمل اسم "ألبرتو جياكوميتي-أندري بريتون الصداقة السريالية"، حتى العاشر من أبريل المقبل.