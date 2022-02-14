وزيرة التخطيط: التكنولجيا تؤثر بشكل كبير في وظائف المستقبل

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التكنولجيا تؤثر بشكل كبير في وظائف المستقبل، موضحة أن أهمية الجلسة والمرتبطة بالابتكار والتجارب الملهمة تاتي أن وظائف المستقبل يدخل بها جزء كبير من الوظائف المرتبطة بالروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك المتعلقة بالبيانات الضخمة، فضلًا عن الوظائف المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال جلسة "تجارب شبابية عربية مُلهمة في مجال التنمية المستدامة" المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، والذي تعقده وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت السعيد، أن قضية التكنولوجيا والتحوّل الرقمي أخذت نوع من التسارع الشديد بعد الجائحة، موضحة أن بداخل المنح توجد الفرص حيث كانت الفرصة في تلك المحنة هي الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث إن استثمارات مصر فيها تعدت الـ 300% العام المالي الماضي، حيث فرضت الجائحة قدر عالٍ من القيود وبالتالي كان مهم تحول الاجتماعات واللقاءات والتعليم بشكل افتراضي، حيث أخذت قضية التحول الرقمي قدر من التسارع.