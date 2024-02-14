دعوة فوزنياكي وفينوس ويليامز للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس

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تلقت النجمة الأمريكية فينوس ويليامز والدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس، التي ستقام الشهر المقبل.

وتقام بطولة اتحاد لاعبي التنس للمحترفين والمحترفات خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس المقبل.

وتكافح ويليامز للتعافي من توابع إصابة في الركبة تعرضت لها في تموز/يوليو الماضي خلال مباراة بالدور الأول في بطولة ويمبلدون.

وغابت النجمة الأمريكية عن الملاعب منذ خسارتها في الجولة الأولى لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي.

وتشارك فينوس ويليامز البالغة من العمر 43 عاما في بطولة إنديان ويلز للمرة الأولى منذ عام 2019 عندما أنهت مشوارها في دور الثمانية.

كما تعود فوزنياكي للمشاركة في البطولة أيضا للمرة الأولى منذ عام 2019.

وكانت فوزنياكي حصلت على إجازة لمدة ثلاث سنوات لتنجب طفلين، وسبق أن فازت بلقب إنديان ويلز في عام 2011 بينما خسرت النهائي مرتين في عامي 2010 و2013.

وعادت فوزنياكي إلى الملاعب في أغسطس الماضي حيث بلغت الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة.

وكانت اللاعبة الدنماركية خسرت في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، علما بأنها فازت بلقب هذه البطولة في عام 2018.