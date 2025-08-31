القناة 14العبرية: جهاز الأمن تلقى تأكيدا نهائيا باغتيال أبو عبيدة

أفادت القناة 14 العبرية، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت تأكيدًا نهائيًا باغتيال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أبو عبيدة.

وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش استهدف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مشيرًا إلى أنه ينتظر نتائج الهجوم.

وأضاف خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأحد: «الجيش هاجم الناطق باسم الشر أبو عبيدة، وننتظر النتائج، وبيان حماس متأخر ربما لأنه لا يوجد من يوضح الأمر».

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس السبت، عن استهداف شخصية بارزة في حركة حماس في غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»، أن الجيش هاجم عبر طائرة «عنصرًا مركزيًا» في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، «أبو عبيدة»، مشيرة إلى وجود تقديرات بنجاح عملية اغتياله بنسبة 95%.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن «المعلومات الأولية حول مكان وجوده وصلت مساء أمس، وفي الساعة الخامسة والنصف من هذا المساء نفذت الغارة».

ونقلت القناة عن مسئول إسرائيلي رفيع، قوله: «إذا كان أبو عبيدة في البناية المستهدفة، فلا يوجد أي احتمال أنه نجا هذه المرة من محاولة الاغتيال».

من جانبه، أفاد مصدر فلسطيني، صباح الأحد، لقناتي «العربية» و«الحدث» بمقتل الناطق باسم كتائب القسام.

وأكد المصدر الفلسطيني أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام، وأن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل كل من كان موجوداً بالشقة.

وأشار المصدر إلى أن أفرادًا من عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام، أكدوا مقتله بعد معاينة الجثة.