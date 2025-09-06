عمرو أديب يحذر من مخاطر لعبة روبلوكس: إحدى مآسي التكنولوجيا وكوارث الزمن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لعبة روبلوكس التي حظرتها بعض الدول، تمثل إحدى مآسي التكنولوجيا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه اللعبة تعتبر من كوارث الزمن ومن أسوأ ما حدث للبشرية.

وأشار إلى أن هذه اللعبة تثير أزمة حول العالم، لا سيما أن عدد من يمارسها يُقدر بالمليارات وليس فقط بالملايين، حيث تتسبب في تدمير العقول بشكل كبير.

ولفت إلى أن هذه اللعبة موجودة في الدول العربية، إلى أن قررت بعض الدول اتخاذ إجراءات صارمة ضدها لما تشكله من خطر كبير على الأطفال.

ونوه أديب، بأن هذه اللعبة تتضمن مناقشات غير لائقة، وتحتوي كذلك على سرقة أمور تثير رعبًا لدى الأطفال، ما يجعلها كارثة حقيقية يتوجب الانتباه إليها جيدًا.

وشدد على أنه على الرغم من مخاطرها الكبيرة، إلا أنه لم يتم إيقاف تمددها وانتشارها بشكل كبير.

وسبق أن أعلنت شركة Roblox، المطورة للمنصة العالمية الشهيرة للألعاب، تعليق ميزة الدردشة داخل اللعبة في أسواق الشرق الأوسط، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المنطقة.

جاء القرار لحماية الأطفال وتعزيز أدوات الرقابة على المحتوى باللغة العربية، بعد أن قامت بحظرها عدة دول عربية.