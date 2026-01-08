استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة

أفادت مراسلة روسيا اليوم في قطاع غزة بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح من جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.



وافاد أن طواقم الدفاع المدني توجهت للمنزل المستهدف في شارع يافا.

ويأتي القصف الجوي الإسرائيلي في حي التفاح ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب اتفاق وقف النار، وقالت مصادر فلسطينية أن المنزل المأهول بالسكان استهدف بثلاثة صواريخ وأنه يعود لعائلة علوان.

وواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ88، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، مع شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية في عدة مناطق، لا سيما في مدن غزة وخانيونس ودير البلح.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية في هذه المدن، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية وإطلاق نيران الآليات العسكرية، في حين لا تزال جهود الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تراوح مكانها.



كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير لمبان ومنشآت في مناطق انتشاره شمالي وجنوبي القطاع، خصوصًا في شرقي بلدة جباليا.