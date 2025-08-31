قال محمد عبيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن قافلة المساعدات الإنسانية المصرية التي أعدها الهلال الأحمر المصري لدعم سكان قطاع غزة، واجهت عقبات كبيرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، شملت تقليص عدد الشاحنات المسموح بعبورها، ورفض دخول عدد منها بعد فحصها.

وأوضح عبيد، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهلال الأحمر المصري أعد 185 شاحنة مساعدات إنسانية، تحمل على متنها نحو 3200 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 100 طن من المستلزمات الأساسية والاحتياجات الحياتية العاجلة، تم الدفع بها تباعًا خلال ساعات صباح اليوم إلى الساحة الرئيسية أمام معبر رفح من الجانب المصري.

وأضاف المراسل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت فقط على عبور 90 شاحنة من أصل 185 إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يُستخدم كنقطة عبور نحو قطاع غزة، فيما لم يُسمح بدخول بقية الشاحنات.

وذكر أن الـ90 شاحنة التي سمح بدخولها خضعت لفحوص وتدقيق أمني مكثف من قبل الاحتلال، وتم رفض عدد كبير منها دون أسباب واضحة، مما اضطرها إلى العودة إلى الجانب المصري محملة بأطنان من المساعدات.

وأكد «عبيد» أن هذه الإجراءات تؤكد أن الاحتلال لا يزال يضع عراقيل ممنهجة أمام دخول المساعدات الإنسانية، رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.