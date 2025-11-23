قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وترفع العلم الإسرائيلي

أفادت وكالة "سانا" بأن قوة إسرائيلية مكوّنة من دبابتين وسيارتين عسكريتين توغلت، اليوم السبت، باتجاه تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي، ورفعت العلم الإسرائيلي هناك.

وذكر المراسل أن "دبابتين وسيارتين عسكريتين للاحتلال توغلتا من نقطة تل أحمر الشرقي باتجاه تل أحمر الغربي، ورفعتا علم الاحتلال قبل أن تنسحبا بالاتجاه ذاته الذي قدمتا منه".

وأضاف أن "دورية أخرى للاحتلال، مكونة من ست آليات عسكرية، توغلت باتجاه بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي، تزامن ذلك مع دخول دورية أخرى إلى قرية عين الزيوان، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى قرية أبو قبيص في الريف الجنوبي أيضاً، ثم انسحبت لاحقاً".

وكانت دوريات إسرائيلية توغلت أمس باتجاه بلدات وقرى الصمدانية الشرقية وأم العظام وبريقة في ريف القنيطرة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والقواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتدين سوريا هذه الممارسات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يضمن وقف هذه الاعتداءات، باعتبارها تهديدًا للاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.