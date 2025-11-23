قطر تعلن اكتمال الاستعدادات لاستضافة مؤتمر إم دابليو سي 25 الدوحة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، اكتمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر "إم دابليو سي 25" الدوحة، الذي تنظمه رابطة "جي إس إم إيه" بالشراكة مع الوزارة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

ويمثل المؤتمر، المعني بمنظومة شبكات الهواتف المحمولة، محطة مهمة لتعزيز مكانة الدوحة كمركز للحوار العالمي حول السياسات الرقمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، حيث سيجتمع أكثر من 200 متحدث من صناع القرار وقادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، 75% منهم من خارج دولة قطر؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة واقتصادات المستقبل.

وتشارك جامعة قطر، بوصفها الشريك الأكاديمي الأول على الإطلاق في فعاليات "إم دابليو سي"، في خطوة تُبرز حضور المؤسسات الوطنية في دعم الحراك المعرفي للمؤتمر وإيصال رسائله للجمهور.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفاعلية واسعة عبر سبع جلسات نقاشية وأربع جلسات مائدة مستديرة مغلقة إلى جانب مشاركة رواد أعمال وشركات ناشئة من حاضنة الأعمال الرقمية ومبادرة مسرعة "تسمو" وبرنامج "واصل".

وستقدم 50 شركة ناشئة عروضا تقديمية، فيما ستستعرض أكثر من 40 شركة قطرية ناشئة حلولها الرقمية.

وسيشهد مؤتمر "إم دابليو سي 25 الدوحة"، تنظيم 50 جلسة فكرية ريادية، تتضمن الكلمات الرئيسية ضمن محاور المؤتمر والقمم المتخصصة، إلى جانب ما يقارب 10 موائد مستديرة مغلقة على مستوى وزاري، ما يجعله ملتقى شاملا يجمع بين الحوار والتجربة العملية.

كما ستتم إقامة أربع أجنحة وطنية وهي جناح قطر وجناح فلسطين وجناح تركيا وجناح كوريا الجنوبية.