حماس تنفي إبلاغ ويتكوف انتهاء وقف إطلاق النار وتؤكد التزامها بالاتفاق

نفّت حركة حماس، اليوم السبت، إبلاغ الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بانتهاء الاتفاق، وذلك بعد موجة تصعيد إسرائيلية أودت بحياة عدد من الفلسطينيين بينهم قادة من الجناح العسكري للحركة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق: "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأنّ الاتفاق قد انتهى".

وأضاف الرشق في تصريحات عبر "تيليغرام": "إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة، وهي من ينتهك الاتفاق يوميًا وبشكل منهجي".

وتابع: "طالبنا الوسطاء والإدارة الأمريكية بضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".

وطالب الرشق أيضًا بالضغط على إسرائيل للكشف عن هوية مسلح، قالت تل أبيب إن الحركة أرسلته لاستهداف جنود إسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقطع فيديو قال إنه يظهر أحد المسلحين تجاوز "الخط الأصفر" وأطلق النار على الجنود الإسرائيليين، قبل أن يقتلوه، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل قتلت 5 من قادة حماس، بعد أن خرقت الحركة الاتفاق عبر إرسالها مسلحًا لإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي".



