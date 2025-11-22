عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال:

- إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة

- لا صحة لما نشرته مصادر إسرائيلي بشأن إبلاغ حماس لويتكوف بأن الاتفاق قد انتهى

طالبت حركة حماس، السبت، الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي تل أبيب أن الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها داخل قطاع غزة.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان: "نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلّح الذي تدّعي أن حركة حماس قد أرسلته".

وجاء بيان الرشق بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على منازل ومركبة لفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال ونساء، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر الماضي، وفق آخر حصيلة للدفاع المدني.

وفي وقت سابق ، ادعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أن حماس، "خرقت وقف إطلاق النار مرة أخرى"، عبر إرسال مسلح لمنطقة تحتلها تل أبيب بغزة، لمهاجمة جنودها، على حد قولها.

وأضاف الرشق: "إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة، وهي من ينتهك الاتفاق يوميًا وبشكل منهجي".

ولفت إلى أنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس لـ(ستيف) ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط) بأن الاتفاق قد انتهى".

وطالب الرشق، الوسطاء والإدارة الأمريكية بـ"ضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".

وترتكب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل إطلاق نار وتوغلات محدودة وعمليات نسف، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.