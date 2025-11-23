حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لاتفاق وقف النار

قالت "حكومة غزة"، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 342 فلسطينيا بينهم 24 شخصا خلال الساعات الماضية، جراء ارتكابه 497 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن "الاحتلال ارتكب 27 خرقا اليوم السبت فقط، أسفرت عن 24 شهيدا و87 مصابا".

وأشار إلى أن إجمالي الخسائر الناتجة عن الخروقات منذ بدء الاتفاق بلغ "342 شهيدا و875 مصابا، إضافة إلى اعتقال 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام".

ووفق البيان، "شملت الاعتداءات الإسرائيلية 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و21 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت (المنطقة التي يقطنها فلسطينيو غزة بحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار) و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، إضافة إلى 100 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية".

وقال المكتب الحكومي، إن هذه الانتهاكات "تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع".

ووصف الانتهاكات بأنها "خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وحمّل المكتب الحكومي، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات".

وأكد أن "استمرار هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

وطالب المكتب الحكومي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الجاد "لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حدا للانتهاكات المتصاعدة".

وأشار إلى أن "استمرار هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد أن الضغط الدولي وحده قادر على إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.