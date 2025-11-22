السيطرة على حريق هائل بكشك تجاري بالفيوم دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل كشك تجاري بجوار الحديقة العامة بمدينة طامية، بعد تلقي بلاغ عاجل من الأهالي أفاد بتصاعد ألسنة اللهب من أحد الأكشاك المتاخمة للحديقة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول إشارة من غرفة عمليات النجدة عن اندلاع حريق كبير داخل كشك تجاري وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين اشتعال النيران بكثافة داخل الكشك، ما هدد باحتمالية امتدادها إلى المحال والمنشآت المجاورة. وبذلت فرق الإطفاء جهودًا مكثفة باستخدام سيارات ومعدات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع انتشارها.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامة ببدء التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، وتحديد ما إذا كان ناجمًا عن ماس كهربائي أو وجود شبهة جنائية.