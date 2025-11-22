دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى فتح المجال العام أمام المعارضة الوطنية، ومواجهة الفساد وكل ما يمس أمن واستقرار واقتصاد البلاد.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد»: «فلنُفتح الزهور، ولنترك المعارضة تتكلم، ولنبدأ في دفع الأحزاب نحو مزيد من البناء، ولنبني حياة سياسية قوية، ولنغير كل من قصر في عمله».

وتابع حديثه: «ليكن عام 2026 هو عام الثورة، على كل ما يمس أمن واستقرار واقتصاد البلد، ثورة على الفساد، ثورة على الظالمين، ثورة على أي شخص يقدم نفسه على أنه مركز قوة وهو خارج على القانون أو الدستور، ثورة على من تحالفوا ضد الوطن، ثورة على كل من يبيع الوطن بالدولار والدينار، ثورة على كل خائن، ثورة على كل من يسعى إلى التشكيك في كل شيء».

وجدد في الوقت ذاته تأكيد «التفويض المستمر» الذي منحه 110 ملايين مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، قائلا: «110 ملايين مصري أعطوك التفويض يا سيادة الرئيس، ليس فقط في 26 مايو 2013، إنه تفويض مستمر؛ لأن اختيارك كان بإرادة المصريين، فكل مصري شعر أنك قريب إليه».

وشدد على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، كان بمثابة «هزة في النفوس أحيت الأمل في مصر الجديدة»، في إشارة إلى دعوة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا في ضوء ما شابها من مخالفات.

وأضاف «بكري» أن «مصر هي الحرية بلا أي كبت قمع أو ضغط أو سجن»، متابعا: «مصر الغلابة، يحتاجون دائما تدخلك، ورفع عبء الأسعار عن كاهلهم، وأن يعيشوا عيشة كريمة في ظل عهدك، وأن تعود الطبقة الوسطى مرة أخرى إلى وهجها ودورها التنويري، وإلى تعليم يُفضي إلى علماء، يقفز على كل الأزمات والمشاكل، وإلى قضاء محمي دائما بالقانون والدستور، وإلى أشخاص نريد أن نراهم، وجوه وطنية اختفت نريد أن نراها».

وطالب بالقضاء على أصحاب المصالح وعودة رجال ثورة الثلاثين من يونيو، قائلا: «نريد في كل مكان ووزارة وهيئة، أن نقضي على الشللية والأفاقين بتوع كل عصر وبتوع كل زمان، نريد أن نرى رجال ثورة 30 يونيو، هم القادرون والمخلصون، أما مرادات الخونة والمتآمرين تثبت فشلها كل يوم، سننجح بك يا سيادة الرئيس، وسنستمر معك دفاعًا عن الوطن الذي تحبه وتؤمن به».