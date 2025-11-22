مباحثات إماراتية أمريكية تتناول أهمية التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الاتصال بحث التطورات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ورحب عبد الله بن زايد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي ترتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.

كما بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة وتطورات "إنشاء مجلس السلام"، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة بشأن غزة.

وأكد الوزير الإماراتي أهمية العمل من أجل دعم خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.

وبحث الاتصال أيضًا، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة.