اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات الأحد ضمن منافسات اليوم الثاني بالجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وتُقام يوم الأحد 3 مباريات في الدوري الممتاز، إذ يواجه الاتحاد السكندري فريق الجونة على ملعب الإسكندرية في الخامسة، أما في الثامنة فيستضيف ملعب الإسماعيلية لقاء كهرباء الإسماعيلية مع زد، وفي نفس التوقيت يلتقي بتروجت مع حرس الحدود على ملعب بتروسبورت.

وقد جاءت اختيارات الحكام لمباريات يوم الأحد في الدوري الممتاز على النحو التالي:

الاتحاد السكندري أمام نادي الجونة: محمود وفا، حكمًا للساحة، وأحمد لطفي ومحمد خالد مساعدين، ومحمود منصور، حكمًا رابعًا، اولدولي عبد العزيز السيد ومحمد عزازي لتقنية الفيديو.

بتروجت أمام حرس الحدود: محمد عباس قابيل حكمًا للساحة، وأحمد عبد الغني ومحمود بدران مساعدين، وأحمد ناجي، حكمًا رابعًا، وطارق مجدي وأحمد ماجد لتقنية الفيديو.

كهرباء الإسماعيلية أمام زد: أحمد جمال، حكمًا للساحة، ومحمد فاروق وطارق مصطفى مساعدين، وأحمد شهود، حكمًا رابعًا، ومحمد أحمد الشناوي وهاني خيري لتقنية الفيديو.