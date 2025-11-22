واشنطن تحذر حركة الطيران المدني بأجواء فنزويلا من مخاطر أنشطة عسكرية

أصدرت سلطات الطيران الأمريكية، الجمعة، تحذيرا للطائرات المدنية التي تحلق في الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى ما يمكن أن يتسبب به "النشاط العسكري المتزايد" في المنطقة من مخاطر، وسط حشد كبير للقوات الأميركية.

وحضت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية، الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على "توخي الحذر" نظرا "لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة و/أو المطارات والطائرات على الأرض".

وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات وسفنا حربية أخرى وطائرات شبح إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنها عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.

ويأتي هذا التحذير للطائرات قبل أيام قليلة من دخول إدراج كارتل مخدرات يُزعم أن مادورو يتزعمه في قائمة الإرهاب الأميركية، حيز التنفيذ، في خطوة يعتقد البعض أنها تنذر بعمل عسكري ضد حكومته.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 زورقا تزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.