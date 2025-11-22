ترامب مستقبلا ممداني في البيت الأبيض: أتمنى أن تكون عمدة عظيما فعلا لنيويورك



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه عقد "اجتماعًا مثمرًا للغاية" مع رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، مؤكّدًا دعمه له.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "لقد أجرينا للتو اجتماعًا رائعًا… مثمرًا للغاية. لدينا شيء مشترك: نريد لمدينتنا التي نحبها أن تزدهر"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "كلما كان أداؤه أفضل، كنت أكثر سعادة… وسوف نساعده لتحقيق حلم الجميع. سأشعر بالأمن للعيش في نيويورك، وممداني هو العمدة".

وأوضح ترامب أنه لم يناقش ما إذا كان ممداني سيواجه أي مسائل دولية، مشيرًا إلى أنه وزهران ممداني "سيتفقان جيدًا" رغم "اختلاف" فلسفتيهما السياسية. وأضاف: "أنا وممداني نختلف في الأسلوب لكن نتشارك في الأهداف، وهو جعل نيويورك أقوى".

ويُذكر أن ممداني بنى حملته الانتخابية على قضية ارتفاع تكلفة المعيشة في أكبر مدينة أمريكية، متهمًا الرئيس السابق بإعطاء الأولوية للأميركيين الأكثر ثراء، بينما ركّز على تحسين القدرة الشرائية لسكان المدينة.

وقال ممداني في وقت سابق: "أعتزم أن أوضح للرئيس ترامب أنني سأعمل معه على أي برنامج يفيد سكان نيويورك. وإذا أضر أي برنامج بسكان نيويورك، سأكون أول من يعلن ذلك"، مؤكدًا استعداده "لاستكشاف جميع السبل لجعل الحياة في مدينتنا أكثر يسراً".