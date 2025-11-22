الناتو يمتنع عن التعليق على خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا ويصف جهود ترامب بـ«الحيوية»

لم يعلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل مباشر على خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، لكنه وصف جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام بأنها "حيوية".

وتثير الخطة الأمريكية الجديدة جدلا واسعا داخل حلف شمال الأطلسي، لأنها تنص على ضرورة عدم قبول الحلف أوكرانيا كعضو في المستقبل.

وقال متحدث اليوم الجمعة: "لقد كان الأمين العام (مارك روته) واضحا في أننا نريد ونعمل من أجل إنهاء عادل ودائم للحرب على أوكرانيا، موضحا أن جهود الرئيس ترامب لتعزيز سلام عبر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا هي جهود حيوية".

وفي السابق، شدد حلف شمال الأطلسي على أنه لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح" التي ينتهجها.

وخلال قمة عقدت في عام 2024، أكد أعضاء الناتو أن مسار أوكرانيا نحو عضوية الحلف "لا رجعة فيه".

وفي الوقت ذاته، ليس من المستبعد تماما أن يقدم الناتو تنازلات أيضا ضمن خطة السلام.

يُذكر أنه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يرى روته أن أحد مهامه الرئيسية هي الحفاظ على تماسك الحلف.