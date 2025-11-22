صرح الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الجمعة، بأنّه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الحرب مع روسيا.

وأوضح ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، أنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف: "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانغو".

وأمهل الرئيس الأمريكي، كييف أسبوعا لقبول الخطة، وقال لإذاعة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الخميس هو الموعد النهائي المناسب لكييف لقبولها، في تأكيد لما أفاد به مصدران لرويترز.

كما قال ترامب في وقت لاحق للصحفيين إن الوقت قصير بالنظر إلى اقتراب فصل الشتاء والحاجة إلى إنهاء إراقة الدماء وإنه ينبغي للرئيس زيلينسكي الموافقة على الخطة.

وأضاف: "يجب أن تعجبه الخطة، وإذا لم تعجبه، فعليهم مواصلة القتال على ما أعتقد.. في مرحلة ما سيتعين عليه قبول شيء لم يقبله".

في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، الجمعة، من أن بلاده قد تخسر الدعم الأمريكي إذا رفضت خطة واشنطن لإنهاء الحرب.

وقال في كلمة مصورة: "أوكرانيا قد تواجه خياراً بالغ الصعوبة: خسارة الكرامة أو خطر خسارة شريك رئيسي".

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الجمعة إن الخطة الأمريكية ربما تكون أساسا لحل نهائي للصراع الدائر منذ ما يقرب من أربعة أعوام. وسبق أن رفض بوتين التنازل عن مطالب روسيا الرئيسية المتعلقة بالأراضي والأمن.

وتواجه كييف ضغوطاً كبيرة من واشنطن للموافقة على الاتفاق، مع تهديدات بوقف تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. وأكد أحدهما أن الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا توقيع إطار الاتفاق بحلول الخميس.