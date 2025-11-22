 جوتيريش يدعو مجموعة العشرين لوضع حد للموت والدمار وزعزعة الاستقرار - بوابة الشروق
السبت 22 نوفمبر 2025
جوتيريش يدعو مجموعة العشرين لوضع حد للموت والدمار وزعزعة الاستقرار

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 11:03 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الناشئة والصناعية الرائدة في مجموعة العشرين إلى العمل على وضع حد للنزاعات، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القمة الدولية للانطلاق في جوهانسبرج.

وقبل انطلاق قمة مجموعة العشرين غدا السبت، دعا جوتيريش أعضاء المجموعة إلى "استخدام نفوذهم وأصواتهم لوضع حد للنزاعات التي تسبب الكثير من الموت والدمار وزعزعة الاستقرار في أنحاء العالم".

وخص جوتيريش بالذكر الحروب والنزاعات في أوكرانيا وقطاع غزة والسودان ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال جوتيريش: "في كل مكان – من هايتي إلى اليمن إلى ميانمار وما بعدها – يجب أن نختار السلام القائم على القانون الدولي".

ودعا جوتيريش أيضا الدول إلى التحرك لمواجهة تغير المناخ والمساعدة في الحد من عدم المساواة العالمية، سواء من حيث الفوارق المالية أو فيما يتعلق بالتمثيل في المؤسسات الدولية.


