حفل كبير لمؤلفات الموسيقار راجح داود على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، حفلا موسيقيا لمؤلفات الموسيقار راجح داود، في القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

قدم داوود، خلال الحفل، عمله الجديد "ظل النور" بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وتضمن الحفل بسكاليا العود والأرغن بمشاركة المؤلف، وأعمال أخرى من بعض مؤلفاته الدرامية، منها: "رجل في زمن العولمة - تقاسيم الراعي والنساء - ابتهال - وشوشة الورد"، مع نخبة من الصوليست، وهم: محمد صالح، هدى عبدالعظيم، وبلقيس.

وفي ختام الحفل، قدم راجح داوود "رباعيات المهدي" لصلاح جاهين، وشارك في الإلقاء الشاعر عمرو حسن.