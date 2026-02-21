قائد البحرية الإيرانية يلتقي نظيريه الروسي والسعودي على هامش مناورة عسكرية استضافتها الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، السبت، نظيريه الروسي ألكسندر أليكسييفيتش مويسيف، والسعودي محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي بالهند.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن إيراني عقد لقاءات منفصلة مع مويسيف والغريبي خلال مناورات "ميلانو 2026" البحرية في الهند.

وتناولت المباحثات تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجال البحري، حيث شدّد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للبحار في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن المستدام.

وتطرقت المباحثات إلى موضوع توسيع التفاعلات المهنية بين القوات البحرية، وتبادل الوفود التدريبية، وتنظيم مناورات مشتركة، إضافة إلى تقاسم القدرات الفنية والعملياتية بين الأطراف.

كما تطرقت إلى مكافحة القرصنة، وتأمين خطوط الاتصالات البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ، وإدارة الأزمات البحرية.