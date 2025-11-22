سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أبرز احتياجات النازحين في السودان خلال هذه المرحلة تبدأ بالحماية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن النازحين بمدينة الفاشر مرّوا بظروف صعبة للغاية وتعرضوا لاعتداءات وصفها بـ"الفظائع الوحشية"، من بينها تقارير عن اغتصاب نساء ومقتل أطفال خلال الهجوم على المدينة.

وأوضح أنّ دارفور تشهد حاليًّا ظروف مجاعة طارئة، بينما تعيش الفاشر فعليًا حالة "مجاعة"، ما يجعل إدخال المساعدات الغذائية أمراً عاجلاً وغير قابل للتأجيل.

وأوضح أن الاحتياجات تشمل أيضاً الخيام ووسائل الإيواء والرعاية الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن وتيرة الدعم الدولي ما تزال أقل من المطلوب مقارنة بحجم الكارثة.

وأكد لاركيه أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية رغم التحديات الأمنية وصعوبة الوصول لبعض المناطق، داعيًّا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الإغاثية بشكل أكبر لضمان حماية المدنيين وتوفير ما يلزم لإنقاذ الأرواح في مناطق النزاع.