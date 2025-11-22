البرهان: هدفنا القضاء على الدعم السريع نهائيا

مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أكد "تصميم القوات المسلحة على استئصال المليشيا المتمردة تماما، وتطهير كل شبر من أرض الوطن"، دون تعليق فوري من "الدعم السريع"



قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن هدف جيش بلاده هو "القضاء نهائيا" على قوات الدعم السريع، وذلك عقب أيام من إعلانه التعبئة العامة في القوات المسلحة.

جاء ذلك في كلمة للبرهان الذي يتولى قيادة الجيش، زيارته مدينة القطينة، بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، بثها "مجلس السيادة" عبر صفحته بمنصة فيسبوك.

وقال البرهان، إن الجيش "يسعى لهدف واحد" يتمثل في إزالة "مليشيا الدعم السريع".

وفي بيان للمجلس، أكد البرهان، على "تصميم القوات المسلحة على استئصال المليشيا المتمردة تماما، وتطهير كل شبر من أرض الوطن".

وحتى الساعة 19:45 (ت.غ) لم تعلق "الدعم السريع" على تصريحات البرهان.

ومؤخرا، يزور البرهان، عدة مناطق للاطلاع على آخر المستجدات الميدانية، حيث زار الأربعاء الماضي مناطق بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، كما زار الجمعة الماضية، قرية السريحة بولاية الجزيرة (وسط)، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقبل أيام، جدد البرهان، رفضه لأي "هدنة أو سلام" مع "الدعم السريع" ما لم تتخل عن سلاحها، وأعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة، داعيا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدّم والمشاركة في القتال.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.