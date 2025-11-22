رئيس حزب القوات اللبنانية: مزارع شبعا ذريعة بيد حزب الله لتبرير استمرار الوضع القائم

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن حزب الله يستخدم قضية مزارع شبعا كذريعة لتبرير استمرار الوضع القائم.

وأضاف في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد سنجاب، أن هذه القضية "إشكالية قانونية واضحة بين لبنان وسوريا والأمم المتحدة، وعندما تُحل، تُحل معها أزمة مزارع شبعا".

وأوضح جعجع، أن المطلوب اليوم هو إيجاد حلول تؤدي إلى نتائج ملموسة لا تكريس أزمات جديدة.

وأشار إلى أنَّ المطالب الحالية تتركز على "إخراج إسرائيل من النقاط الخمس التي تمركزت فيها بعد حرب الإسناد، ووقف إطلاق النار".

واعتبر أن التصعيد الذي يقوم به حزب الله "استفزاز لا طائل منه"، متسائلًا: "لماذا استفزّوا الدب النائم وأيقظوه؟".

وشدد على أن معالجة ملف شبعا يجب أن تكون ضمن القنوات القانونية والدبلوماسية، مؤكدًا أن الاستمرار في استخدام هذا الملف كغطاء للصراع سيؤدي إلى المزيد من التعقيد، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى التهدئة ومنع الانفجار.