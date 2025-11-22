الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل برعاية دولية لوقف نهائي للاعتداءات

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، استعداد بلاده للتفاوض مع إسرائيل "برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة" من أجل التوصل إلى "وقف نهائي" لاعتداءات تل أبيب على عبر الحدود.

يأتي ذلك في كلمة متلفزة وجهها الرئيس عون للبنانيين عشية عيد الاستقلال الـ82 للبلاد.

وفي الكلمة، قال عون: "أؤكد ان الجيش اللبناني جاهز لتسلم النقاط المحتلة من إسرائيل على حدودنا الجنوبية، واستعداد الدولة اللبنانية لأن تقدم فورا ضمن اللجنة الخماسية بجدول زمني واضح محدد للتسلم".

وأضاف: "القوى المسلحة اللبنانية مستعدة لتسلم النقاط فور وقف كافة الخروقات والاعتداءات، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كل النقاط".

ولفت إلى استعداد لبنان من أجل "تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية في منطقة جنوب الليطاني".

وقال عون إن "الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود".

ودعا الرئيس اللبناني إلى أن "تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان، رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، وللمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب".