توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا وذلك للمرة الثالثة اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دورية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية، توغلت من نقطة البرج في مدينة القنيطرة، ثم تابعت تحركها باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا في المنطقة يفصل بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف.

وفي وقت سابق الجمعة، رصدت "سانا" وقناة "الإخبارية" السورية توغلين آخرين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، الأول تمثل في توغل قوة مؤلفة من سيارتين في الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقريتي عين البيضا وأوفانيا، قبل التوقف في المنطقة والقيام بعمليات تفتيش للمارة.

وتمثل الثاني بتوغل قوة إسرائيلية في محيط قرية صيدا الحانوت ونصب حاجز تفتيش يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة.