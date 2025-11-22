شيكو بانزا: وفاة شقيقي وراء تأخر عودتي إلى الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر للزمالك عن سبب تأخر عودته من أنجولا عقب مشاركته مع منتخب بلاده مؤخرا.

وكان من المفترض أن يعود اللاعب إلى القاهرة الأربعاء، إلا أن اللاعب تأخر في العودة ما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي خاصة في ظل تأخر حصول على مستحقاته المالية.

وقال اللاعب عبر حسابه على "انستجرام": "أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخر عودتي خلال الـ 24 ساعة الماضية كان بسبب وفاة شقيقي"

. وأضاف:" كنت قد حصلت على إذن رسمي من النادي بالغياب، واستغرب ما يتم تداوله عني على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع شيكو بانزا:" أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح أخي، وأتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبي، أراكم قريبا في الملعب أيها الجمهور العظيم".