فلسطين ترحب بعقوبات سنغافورة على قادة المستوطنين وتدعو لمحاسبة المسئولين عن الجرائم

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار سنغافورة فرض عقوبات على أربعة من قادة المستوطنين المتورطين في جرائم وانتهاكات خطيرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس موقفًا واضحًا ومسؤولًا من سنغافورة في رفض الإرهاب المنظّم الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إجراءات أحادية وغير شرعية.

وأضافت الوزارة أن القرار يشكّل خطوة مهمة في اتجاه محاسبة المجرمين من المستوطنين ومسؤولي حكومة الاحتلال المتطرفة، ويوجّه رسالة دولية صريحة بضرورة التصدي لسياسات الاستيطان والتطهير العرقي التي تقوّض فرص تحقيق السلام.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، مؤكدة أنها شريك مباشر في توفير الدعم والحماية لهم ومنحهم الغطاء السياسي والأمني لتنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول، إلى البناء على الخطوة التي اتخذتها سنغافورة، واتخاذ إجراءات حازمة وفعّالة لمحاسبة قادة المستوطنين ومن يقف خلفهم، وفرض عقوبات على كل من يشارك في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية.