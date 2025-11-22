أوروبا تتعهد بمنح أفريقيا أكثر من 15 مليار يورو للطاقة النظيفة

حصدت حملة تستهدف حشد الاستثمارات في الطاقة المتجددة في أفريقيا، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، مبلغ 15.5 مليار يورو "17.8 مليار دولار" لدعم استخدام الطاقة النظيفة في دول القارة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الحملة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة المناصرة العالمية "المواطن العالمي"، والمدعومة سياسيا من الوكالة الدولية للطاقة، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار العام والخاص لدعم الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة في أفريقيا، وتوسيع إمكانية الحصول على الكهرباء، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا.

وأضاف البيان، أن هذه الأموال ستساهم أيضا في الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في القارة.

وقالت فون دير لاين في ختام فعالية حملة التمويل التي أقيمت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إن نحو 600 مليون شخص في أفريقيا محرومون من الكهرباء.

وبحسب المفوضية الأوروبية، سيوفر التكتل والدول الأعضاء فيه ما مجموعه نحو 15.1 مليار يورو من المبلغ الإجمالي.