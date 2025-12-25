كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم طرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي بشأن الدين والسياسات الضريبية والمالية العامة بنهاية الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدين يمثل «السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية».

جاء ذلك خلال صالون عقد مساء اليوم بمعهد التخطيط القومي.

أوضح كجوك، أن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات الدين إلى مستوى 80% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ84% بنهاية العام المالي الماضي، مشيرًا إلى العمل بقوة على خفض أعباء خدمة الدين.

وذكر كجوك، أن التصدير يمثل محركًا أساسيًا للاقتصاد، ويسهم في سد الفجوة الدولارية.

أضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف إعداد أربع حزم من التسهيلات الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تقديم الحزمة الأولى خلال العام المالي الماضي، ويجري العمل حاليًا على الحزمة الثانية تمهيدًا لطرحها قريبًا، كما أشار إلى وجود حزمة خاصة بالتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح كجوك، أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.

كما أشار إلى أن صادرات مصر الخدمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار في وقت سابق.