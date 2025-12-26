محمد غنيم عن إقامته بنفس شقته منذ 50 سنة: لدي قناعة بأنني أعيش حياتي جيدًا

قال الدكتور محمد غنيم، أحد رواد زراعة الكلى في العالم، إن توليه إدارة مستشفى ورئاسة قسم، مسئولية كبيرة لم تسمح له بفتح عيادة خاصة، في ظل الانشغال بتدريب الأطباء وإجراء البحوث العلمية، وهو ما كان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، لافتًا إلى أن تكاليف المعيشة حينذاك كانت بسيطة.

وأضاف "غنيم" خلال لقاء مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار، اليوم الخميس، أنه يقيم في الشقة نفسها منذ 50 عامًا، وأن حياته مستقرة وسعيدة، لافتًا إلى حرصه على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وتابع أن أبناءه التحقوا بالمدارس الحكومية، وأنه لم يفكر في الانتقال إلى مناطق سكنية جديدة، مثل التجمع، انطلاقًا من قناعته بأنه يعيش حياته جيدًا، موضحًا أنه تمكن من تحقيق نمط حياة كريم، شمل السفر أغلب دول العالم، وقضاء أوقات ترفيهية داخل مصر.

وأردف أن مواصفات الطبيب التي ينبغي أن تكون متوافرة فيه أن يكون حاصلًا على تعليم جيد وتدريب كافٍ، كما أنه يحتاج للتفرغ، وله حرية اختيار المجال الذي يرغب في التخصص فيه.