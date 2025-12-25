الأوبرا تواصل عروض كسارة البندق بالمسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا تقديم مجموعة عروض فرقة كسارة البندق، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهـرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج أرمينيا كامل، وذلك على المسرح الكبير فى الثامنة مساء غدا الجمعة، وتستمر حتى الإثنين المقبل إلى جانب عرض ماتينيه فى الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 28 ديسمبر.

باليه كسارة البندق صمم رقصاته إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى والإضاءة ياسر شعلان والمابينج محمد عبدالرزاق، وكتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهمًا إحدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان، ويستعرض قدرة مشاعر الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث معتمدًا على عناصر الإبهار الفنية المتنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا فى ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت إلى حالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.