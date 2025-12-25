

تساءل الإعلامي أسامة كمال، عن الضمانات التي تمنع تكرار جرائم النصب الإلكتروني في المستقبل، وذلك في إطار تعليقه على إعلان وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير.

وتابع خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» مساء الخميس، متسائلا: «ما الذي يمنع أن يتكرر هذا الأمر بعد يوم أو سنة ويقومون بإنشاء موقع آخر؟».

وطالب بتوضيح العقوبة المقررة وتصنيف مثل هذه الجرائم لردع من تسول له نفسه تكرارها، قائلا: «ما العقوبة التي يُفترض أن توقع على هذا النوع من التزوير؟ وما تصنيف هذا النوع من الجرائم؟ ولماذا حدث هذا الفعل مع المتحف ولم يحدث مع أماكن أخرى!».

ولفت إلى تأكيد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن موقع Visit-GEM.com يعد المنصة الرسمية والوحيدة المعتمدة لشراء التذاكر، مشيرا إلى دعوة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من رسمية المواقع قبل إجراء أي عمليات دفع إلكتروني أو إرسال بيانات شخصية، في ظل التطور التكنولوجي الراهن.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت في بيان أنها أغلقت الموقع الإلكتروني المزور لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، وذلك بعد رصده مؤخرًا على شبكة الانترنت، حرصًا على حماية حقوق الزائرين وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة.