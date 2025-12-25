- سأدعم السيد البدوى فى انتخابات الرئاسة.. وحريصون على استعادة الحزب قوته فى الفترة المقبلة





قال نائب الرئيس وعضو الهيئة العليا حزب الوفد فؤاد بدراوى، إن إعلان السيد البدوى ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، جاء بعد التنسيق والتشاور بيننا، مضيفًا أن الفترة الحالية فى الحزب لا تتطلب أى انقسامات، مؤكدًا فى حواره مع «الشروق»، أنه سيقدم كل الدعم إلى البدوى فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 30 يناير المقبل، مؤكدًا أن حرصه الفترة المقبلة ينصب تجاه استعادة الوفد مكانته.. وإلى نص الحوار..

< هل تفكر فى الترشح على رئاسة حزب الوفد بعد إعلان السيد البدوى ترشحه؟

- لا، ما تم من إعلان الدكتور السيد البدوى بشأن الترشح على رئاسة حزب الوفد، جاء بالتنسيق والتشاور بيننا، لأنه غير مطلوب أن يكون هناك أى انقسامات، فالقضية ليست قضية أشخاص قدر ما هى قضية إنقاذ الوفد، وبالتالى تم التوافق على أن يتقدم هو على رئاسة الوفد، وأنا كنت أفكر فى الترشح على رئاسة الوفد لكن انتهى الأمر على أن الدكتور السيد البدوى يتقدم للترشح.

< هل سيكون السيد البدوى المرشح التوافقى؟

- بالتأكيد. سأقدم له كل الدعم لا شك، وهذا الدعم ممثل فى التواصل مع الأعضاء على مستوى المحافظات، ومشاركته فى المؤتمرات التى سيقوم بها، ومن خلال الاتصالات والتشاور، وهناك أغلبية مع الدكتور السيد البدوى.

< لماذا لا يترشح «بدراوى» رغم أنه لم يسبق له تولى رئاسة الوفد؟

- أنا لا أنظر للمسألة بنظرة شخصية أو ذاتية، أنا أنظر لمصلحة الوفد، فهذه المرحلة تتطلب التوافق حول شخص يقود الحزب، فالقضية ليست شخصية بالنسبة لى، وأيًا كان من جاء على رئاسة حزب الوفد، يبقى منصب السكرتير العام هو العمود الفقرى للوفد، ويُفترض إذا جاء السيد البدوى رئيس للحزب وأنا أصبحت السكرتير العام، يبقى السكرتير العام هو العمود الفقرى، وحسب اللائحة مختص بأشياء كثيرة.

< إذا جاء السيد البدوى رئيسًا للوفد.. ستكون سكرتير عام الحزب؟

- احتمال، الأمر ما زال فى المستقبل، وأنا حاليًا نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا.

< أعلنت قيادات وفدية ترشحها لانتخابات رئاسة الحزب فى وقت سابق.. ما تعليقك؟

- كل عضو له وجه نظر شخصية، وكون أنه يعلن الترشح فهذا حقه، ولكن كل ما أطالب به هو أن نضع مصلحة الوفد فوق كل اعتبار، وليس المصلحة الذاتية.

< هل ترى خوض أكثر من مرشح انتخابات رئاسة الحزب فى صالح الوفد؟

- لا، هذا ليس فى صالح الوفد، خاصة فى هذه المرحلة التى يمر بها؛ لأن الحزب فى المرحلة الحالية فى ظل هذه الرئاسة تراجع بشدة، وعلينا أن نعيد إلى الوفد مكانته ودوره فى الحياة السياسية، من أجل الوطن والمواطن.

< هل تدعم تغيير لائحة الحزب فى الفترة المقبلة للحد من صلاحيات رئيسه خصوصًا ما يتعلق بفصل الأعضاء؟

- لائحة الحزب جرى عليها تعديلات من قبل، وأمر طبيعى مع الأيام وما يحدث على أرض الواقع، قد يتطلب تعديل اللائحة فى بعض المواد، ولكن ليس على كل المواد، من الممكن أن يكون هناك تعديل لمواد معينة.

< ما المواد التى تتطلب تعديلات؟

- حاليًا ليس لى وجه نظر معينة، لكن عندما يتم طرح الاقتراحات بتعديل بعض المواد فى اللائحة، أمر وارد حينها، لنفكر ونرى ماهية التعديل الصحيح.

< عبدالسند يمامة أعلن أنه يدرس الترشح لرئاسة الحزب لفترة أخرى.. ما تعليقكم؟

- هذا حقه أولًا وأخيرًا، لكن كفانا ما حدث فى الوفد من تراجع شديد فى المرحلة الحالية، وفى رأيى الشخصى أن هذا قرار غير صائب له.

< هل ترى أنه لم يحالفه التوفيق فى فترة رئاسته للحزب؟

- أكيد أكيد.

< ما تقييمك لأداء الحزب خلال الانتخابات البرلمانية وفوز مرشحين اثنين فقط؟

- للأسف الشديد، نتائج الحزب، سواء فى انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب كانت سيئة للغاية، وهذا يؤكد مدى ما وصل إليه الحزب من تراجع شديد فى الأداء السياسى والشعبى، وهذه مسئولية تقع فى المقام الأول على عاتق رئيس الحزب، الذى قاد الوفد إلى ما وصل إليه من تراجع شديد.

< هل ساندك الحزب أثناء خوضك انتخابات مجلس النواب؟

- لا، لم يقدم أى شىء، وأنا لست فى حاجة لمساندة من الحزب، أنا دائمًا اعتمد على نفسى فى الانتخابات، دون أى مساهمة أو دعم من الحزب، وأقمت مؤتمر جماهيرى فى دائرتى وحضره السيد البدوى، وعبدالعزيز النحاس، وبعض القيادات على مستوى الدقهلية.

< ما خطواتك الفترة المقبلة على الصعيد السياسى؟

- حريص فى المرحلة المقبلة على استعادة حزب الوفد مكانته وقوته، وأن نعمل جميعًا كأبناء الحزب المخلصين، وأنا دائمًا أقول إن الوفد يمرض ولا يموت.

< كيف تقيم المشهد الوفدى على مدى السنوات الأخيرة.. وما الذى يحتاجه؟

- للأسف الشديد، الوفد تراجع بشده فى السنوات الأخيرة على كل المستويات، ويكفى أن الشارع نفسه يسأل أين الوفد؟ فالحزب يحتاج فى الفترة المقبلة إلى تضافر كل الجهود الوفدية الخالصة والحريصة على استعادة مكانته فى الحياة السياسية من جديد.

< ما المطلوب من الرئيس الجديد للوفد أو أولوياته فى تقديركم؟

- لا شك المهمة صعبة، لكن أى وفدى أصيل يستطيع أن يعيد إلى الوفد مكانته من جديد، وهذا يتطلب التعاون بيننا جميعًا من أجل عودة الحزب إلى قوته ومساهمته فى خدمة الوطن والمواطن، والمطلوب من رئيس الحزب الجديد، أن يتم التواصل مع المحافظات لتنشيط اللجان بها، وأن يكون هناك خطاب سياسى للوفد، واجتماعات دورية للهيئة العليا للحزب، وللهيئة البرلمانية سواء للشيوخ أو النواب، وأن تكون للوفد أفكار يطرحها إزاء القضايا العامة، التى تتعلق بالوطن والمواطن.

< هل مشاركة الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر شىء جيد؟

- أيًا كان الأمر، ليس لى اعترض على القائمة الوطنية، ولكن اعتراضى على حصة الحزب من القائمة وليس على الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل هذه المقاعد.

< لماذا لم تترشح عن الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر؟

- هذه مسئولية رئيس الحزب، فهو الذى كان يتحكم فى كل الأمور والمفاوضات.