الجامع الأزهر يطلق الدورة الرابعة للتأهيل لتحفيظ القرآن بالرواق الأزهري

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، اليوم، فتح باب التقدم للدورة الرابعة من البرامج التدريبية بـ "مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر"، والتي تستهدف تأهيل خريجي الأزهر الشريف علمياً ومهارياً للمشاركة في أعمال تحفيظ القرآن الكريم بالرواق الأزهري، لضمان وصول رسالة الأزهر الشريف إلى سائر ربوع الجمهورية، وفي إطار الرؤية الشاملة للأزهر الشريف، لتعزيز دور الرواق الأزهري في نشر الفكر الوسطي وتطوير مهارات أبناء المؤسسة العريقة.

وبينت أن التقديم متاح وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف.

2- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

كما سيتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن إطلاق هذه الدورات هو استثمار وطني وديني في عقول خريجي الأزهر، ونحن نسعى لصناعة جيل يجمع بين إتقان علوم القرآن الكريم وبين المهارة التربوية القادرة على التعامل مع الأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه البرامج تعكس حرص الرواق الأزهري تحت القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر على تطوير أدوات خريجي جامعة الأزهر، ليكونوا حائط صد ومنارات علمية تنشر الفكر الوسطي وتواجه الأفكار المتطرفة.

من جهته، أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الدورات تأتي بهدف رفع الكفاءة المهنية والعلمية للخريجين، حيث نضع نصب أعيننا الوصول بالدارس إلى مرحلة الإتقان التام في الحفظ والأداء، بما يليق بهيبة الجامع الأزهر ومكانته".

وأضاف: "نستهدف في الدورة الرابعة تدريب 600 متدرب من خريجي الأزهر الشريف، يتلقون محاضرات تشمل الجوانب العلمية والتربوية والفكرية التي تتسق مع المنهج الأزهري،" لافتًا إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم، ستخضع كل الطلبات لعملية فحص ومراجعة دقيقة، ليتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات، ووضع الجدول الخاص بالحلقات والمحاضرات.

جدير بالذكر أن مدة الإعلان (١٥) يوماً، تبدأ يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر ٢٠٢٥م، وحتى يوم الخميس الموافق 15 يناير ٢٠٢6م، وعلى الراغبين في الاشتراك، التسجيل من هنا .