«الشروق» ترصد حصاد الموسيقى العالمية فى عام 2025

- برونو مارس وليدى جاجا يتصدران أفضل الأغانى بـ«مت وأنت مبتسم».. و«حياة راقصة استعراضية» لتايلور سويفت أفضل ألبوم

- مورجان والين يحتل قائمة «بيلبورد» لأفضل 10 مغنين فى العام





فى كل عام يتسابق نجوم الغناء فى العالم على تصدر الساحة الغنائية بطرح ألبومات وأغانٍ ترشحها للجوائز العالمية فى الموسيقى؛ لذلك كشفت مجلة «بيلبورد ــ Billboard» الأمريكية المتخصصة فى مجال صناعة الموسيقى ــ والتى منذ نشأتها تقوم بإصدار تقارير دقيقة معترف بها دوليًا، تعكس مدى نجاح وشعبية الأغانى والألبومات الغنائية ــ عن قائمتها لأفضل المغنين والألبومات والأغان لعام 2025، مستندة فى تصنيفها لما حققه المغنون من تفاعل وإنجازات على المستويين النقدى والجماهيرى، وترصد «الشروق» الـ10 الأولى فى كل قائمة.

واحتلت أغنية «مت وأنت مبتسم - Die With A Smile»، للمغنيين الأمريكيين برونو مارس، وليدى جاجا، المركز الأول بقائمتها لأفضل 10 أغان طرحت خلال 2025، حيث وصلت مشاهدات الأغنية على موقع «يوتيوب» إلى مليار و467 مليونا و618 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية «لوثر - Luther»، والتى يتعاون فيها مغنى الـ«راب» الأمريكى كندريك لامار، مع المغنية سزا، فى المركز الثانى، بعد أن ترشحت لجوائز «تسجيل العام»، و«أغنية العام»، و«أفضل أداء راب ميلودى» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى» فى نسختها الـ68، ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 203 ملايين و522 ألف مشاهدة.

وفى المركز الثالث تواجدت أغنية «بار تيبسى - A Bar Song Tipsy»، للمغنى الأمريكى شابوزى، والتى ترشحت لجائزتى «أغنية العام»، و«أفضل أغنية ريفية» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى»، ووصلت مشاهدات الأغنية على موقع «يوتيوب» إلى 461 مليونا و178 ألف مشاهدة.

واستطاعت أغنية «فقدان السيطرة - Lose Control»، للمغنى الأمريكى تيدى سويمز، أن تتواجد بالمركز الرابع، ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 646 مليونا و680 ألف مشاهدة.

وتواجدت أغنية «طيور من نفس النوع - Birds Of A Feather»، للمغنية الأمريكية بيلى إيليش، فى المركز الخامس، بعد أن ترشحت لجوائز «أغنية العام»، و«تسجيل العام»، و«أفضل أداء بوب منفرد» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى» ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 849 مليونا و424 ألف مشاهدة.

وحلت أغنية «أشياء جميلة - Beautiful Things»، للمغنى الأمريكى الشاب بنسون بوون، بالمركز السادس، وذلك بعد أن رشح لجائزة «أفضل فنان شاب»، بحفل توزيع جوائز الـ«جرامي» ، ووصلت مشاهدات الأغنية على موقع «يوتيوب» إلى 880 مليونا و140 ألف مشاهدة.

وفى المركز السابع جاءت أغنية «عادى - Ordinary»، للمغنى الأمريكى أليكس وارن، حيث وصلت مشاهدات الأغنية على موقع «يوتيوب» إلى 233 مليونا و302 ألف مشاهدة.

أما فى المركز الثامن تواجدت أغنية « تلقيت بعض المساعدة ـ I Had Some Help»، لـ مغنى الـ«راب» الأمريكى بوست مالون، والتى يتعاون فيها مع المغنى الأمريكى مورجان والن، ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 221 مليونا و719 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية «APT.»، والتى يتعاون فيها المغنى الأمريكى برونو مارس، مع المغنية الأسترالية صاحبة الأصول الكورية الجنوبية روزى، فى المركز التاسع بعد أن ترشحت لجوائز «تسجيل العام»، و«أغنية العام»، و«أفضل أداء ثنائى/ جماعى فى موسيقى البوب» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى»، ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 2 مليار و216 مليونا و966 ألف مشاهدة.

وحلت أغنية «نادى المهر الوردى - Pink Pony Club»، للمغنية الأمريكية تشابيل روان، فى المركز العاشر، ووصلت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» إلى 121 مليونا و869 ألف مشاهدة.

وجاء المغنية الأمريكية تايلور سويفت بألبومين فى مقدمة أفضل ألبومات 2024، حيث احتل ألبومها «حياة راقصة استعراضية - The Life Of A Showgirl»، تصنيف أفضل ألبوم فى عام 2025، والذى ضم 12 أغنية، أطلقتها المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

والألبوم الثانى هو «قسم الشعراء المعذبين - The Tortured Poets Department»، والذى جاء بالمركز السادس، وضم 31 أغنية.

وحل فى المركز الثانى ألبوم «أنا المشكلة - I'm The Problem»، للمغنى الأمريكى مورجان والين، الذى يوجد أيضا فى قائمة فنانى العام وضم 9 أغنيات.

ويأتى فى المركز الثالث ألبوم «استغاثة – SOS»، للمغنية الأمريكية سزا، والذى ضم 23 أغنية وترشح لجائزة «ألبوم العام» بحفل توزيع جوائز «إم تى فى»، وترشحت منه أغنية «اقتل بيل» لجوائز «فيديو العام»، و«أغنية العام»، و«أغنية الصيف»، فيما ترشح الألبوم لجوائز «ألبوم العام» و«أفضل ألبوم آر أند بى تقدمى» ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى».

وفى المركز الرابع تواجد ألبوم «GNX»، مغنى الـ«راب» الأمريكى كندريك لامار، والذى ترشح لجوائز «ألبوم العام»، و«أفضل ألبوم راب» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى» ، وضم الألبوم 12 أغنية.

وفى المركز الخامس ألبوم «قصيرة وحلوة - Short n' Sweet»، للمغنية الأمريكية الشابة سابرينا كاربنتر، والذى ضم 12 أغنية.

ويأتى فى المركز السابع ألبوم « شىء واحد فى وقت واحد - One Thing At A Time»، للمغنى الأمريكى مورجان والين، الذى يوجد أيضا فى قائمة فنانى العام، وضم 36 أغنية.

وفى المركز الثامن ألبوم «يجب أن ألتقط المزيد من الصور -Debi Tirar Mas Fotos»، للمغنى البورتوريكى باد بانى، والذى ضم 17 أغنية.

وفى المركز التاسع ألبوم «اضربنى بقوة ولطف - Hit Me Hard And Soft»، للمغنية الأمريكية بيلى إيليش، وبلغ عدد أغانيه 10 أغنيات.

أما فى المركز العاشر تواجد ألبوم «صعود وسقوط أميرة من الغرب الأوسط - The Rise And Fall Of A Midwest Princess»، للمغنية الأمريكية تشابيل روان، والذى ضم 14 أغنية.

وتصدر المغنى الأمريكى مورجان والين قائمة «بيلبورد» لأفضل 10 مغنين عام 2025، خاصة مع طرحه لألبومى «شىء واحد فى وقت واحد» و«أنا المشكلة»، واللذان جاءا ضمن قائمة أفضل ألبومات 2025، كما ترشح لجائزة «أفضل فنان جديد» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى».

وحل مغنى الـ«راب» الأمريكى كندريك لامار، فى المركز الثانى بالقائمة، بعد طرحه لألبوم «GNX»، والذى ترشح لجوائز «ألبوم العام»، و«أفضل ألبوم راب» بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى» فى نسختها الـ68، وضم الألبوم 12 أغنية.

وجاء فى المركز الثالث المغنية الأمريكية تايلور سويفت، خاصة بعد فوزها بالعديد من الجوائز ضمن حفل توزيع جوائز «إم. تى. فى»، ومنها «فنان العام» و«ألبوم العام»، إلى جانب جائزة «أغنية الصيف» عن أغنية «كارما»، و6 جوائز عن أغنية «ضد البطل»، وترشحت أيضا لجوائز «تسجيل العام»، و«ألبوم العام»، و«أفضل أداء بوب منفرد»، و«أفضل أداء آر أند بى» ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى»، إلى جانب تواجدها فى قائمة أفضل ألبومات العام بألبومين.

وتتواجد المغنية الأمريكية الشابة سابرينا كاربنتر، فى المركز الرابع بالقائمة، حيث ترشحت لجوائز «أفضل فنان جديد»، وأغنيتها «إسبرسو»، لجائزتى «تسجيل العام»، و«أفضل أداء بوب منفرد»، وألبومها «قصيرة وحلوة» لجائزتى «ألبوم العام»، و«أفضل ألبوم بوب».

واحتلت المغنية الأمريكية سولانا إيمانى روى، والشهيرة باسم سزا، المركز الخامس، بعد طرحها لألبوم «استغاثة» والذى ضم 23 أغنية وترشح لجائزة «ألبوم العام» بحفل توزيع جوائز «إم تى فى»، وفازت منه أغنية «قمصان» بجوائز «أفضل أغنية أر أند بى» و«أفضل إخراج فنى»، وترشحت منه أغنية «اقتل بيل» لجوائز «فيديو العام»، و«أغنية العام»، و«أغنية الصيف».

ويأتى مغنى الراب الأمريكى دريك، فى المركز السادس، بعدما طرح ألبوم «لجميع الكلاب - For All The Dogs» والذى ضم 29 أغنية.

وحل فى المركز السابع المغنى البورتوريكى باد بانى، خاصة مع طرحه لألبوم «يجب أن ألتقط المزيد من الصور - Debi Tirar Mas Fotos»، والذى ضم 17 أغنية، وتواجد فى قائمة أفضل ألبومات عام 2025.

واحتلت المغنية الأمريكية بيلى إيليش، المركز الثامن، بعدما ترشح ألبومها «اضربنى بقوة ولطف – Hit Me Hard And Soft» لجائزتى «ألبوم العام»، و«أفضل ألبوم بوب»، بحفل توزيع جوائز الـ«جرامى» فى نسختها الـ67.

وجاء فى المركز التاسع مغنى الـ«راب» الأمريكى تايلور ذا كريتور، مع طرحه ألبوم «لا تنقر على الزجاج - Don't Tap The Glass» وضم 10 أغنيات.

فيما جاء فى المركز العاشر المغنى الكندى ذا ويكند، والذى حافظ على التواجد بالقائمة لأكثر من 3 سنوات متواصلة.