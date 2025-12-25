- التركيز مفتاح البافانا بافانا للفوز على مصر.. تطور الكرة الإفريقية أنهى فكرة المرشح الأوحد

يعتبر مارك فيش، نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق علامة بارزة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد أن توج باللقب في نسخة 1996.

نجم «البافانا بافانا» فتح قلبه في حوار خاص لـ«الشروق»، متحدثًا عن حظوظ منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وحجم الضغوط المفروضة عليه بالإضافة إلى رؤيته لمنتخب جنوب إفريقيا، وكيفية التعامل مع مواجهة منتخب بحجم وتاريخ الفراعنة، فضلًا عن قراءته لمشهد البطولة بشكل عام، في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات لدى جميع المنتخبات المشاركة.

بدايةً، كيف ترى حظوظ منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية؟

منتخب مصر يظل دائمًا أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، ليس فقط بسبب تاريخه الكبير في البطولة، ولكن أيضًا لما يمتلكه من لاعبين أصحاب جودة عالية وخبرة دولية كبيرة.

وجود نجوم مثل محمد صلاح وعمر مرموش يرفع سقف التوقعات، ويجعل أي منتخب يواجه مصر مطالبًا ببذل مجهود مضاعف.

هل ترى أن هذه المكانة تشكل ضغطًا على المنتخب المصري؟

بالتأكيد، هذه المكانة تمثل تحديًا مستمرًا، الجمهور المصري والإعلام ينتظران دائمًا الفوز والبطولات، وهو ما يضع اللاعبين تحت ضغط كبير، في الوقت نفسه، المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرًا وأصبحت أكثر تنظيمًا وقوة، ولم تعد المباريات سهلة كما كان يعتقد البعض في السابق.

من وجهة نظرك، ما التحدي الأكبر أمام المنتخبات التي تواجه مصر؟

التحدي الأكبر هو عدم الانشغال باسم منتخب مصر أو تاريخه، أي منتخب يواجه الفراعنة يجب أن يركز على نفسه أولًا، وعلى تنفيذ خطته، وإظهار قدرات لاعبيه دون خوف أو رهبة، الاحترام مطلوب، لكن الخوف قد يكون مكلفًا داخل الملعب.

كيف ترى وضع منتخب جنوب إفريقيا قبل مواجهة مصر؟

منتخب جنوب إفريقيا يمر بمرحلة جيدة نسبيًا، وحقق تطورًا ملحوظًا خلال آخر 12 إلى 18 شهرًا، هناك تحسن في الانضباط التكتيكي، وتطور في أداء بعض اللاعبين على المستوى الفردي، المطلوب الآن هو البناء على هذه المرحلة، والاستمرار بنفس العقلية داخل البطولة.

هل تعتقد أن التركيز على الأداء قد يمنح جنوب إفريقيا فرصة حقيقية؟

نعم، التركيز هو العامل الأهم، إذا لعب منتخب جنوب إفريقيا بثقة، وركز على نقاط قوته، ونجح في فرض أسلوبه، يمكنه أن يكون منافسًا قويًا، كرة القدم الحديثة لا تعترف بالأسماء فقط، بل بالأداء داخل الملعب.

كيف ترى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا بالجولة الثانية لدور المجموعات؟

بلا شك هي المواجهة الأبرز والأهم في تلك المجموعة، أرى أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم المواجهة، المباراة متوازنة إلى حد كبير، والمنتخبين على قدر الاستعداد وحققا الفوز في اللقاء الأول أمام زيمبابوي وأنجولا، ربما تكون مباراة الصدارة للمجموعة وستكون مليئة بالندية والتنافسية العالية بكل تأكيد.

كيف رأيت مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة؟

مباريات الافتتاح دائمًا تكون صعبة، خاصة للمنتخبات المرشحة، مصر دخلت اللقاء بهدف الفوز وتسجيل بداية قوية، وهذا أمر طبيعي، حصد النقاط الثلاث في البداية يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ويخفف الضغوط في باقي مباريات المجموعة.

ما النصيحة التي توجهها للمنتخب المصري؟

النصيحة هي اللعب بهدوء، وعدم الاستعجال، والتركيز على كل مباراة على حدة، مصر تملك عناصر قادرة على صناعة الفارق، لكن البطولات تُحسم بالتركيز والانضباط وليس بالموهبة فقط.

كلمة أخيرة للجماهير؟

الجماهير الإفريقية عمومًا، والمصرية خصوصًا، تلعب دورًا مهمًا، الدعم مطلوب، لكن الصبر أيضًا مهم، البطولة طويلة، وكل منتخب يمر بلحظات صعبة، والفائز في النهاية هو من يحسن التعامل معها.

أخيرا.. كيف ترى المشهد في بطولة أفريقيا وهل يعكس واقع المنافسة؟

البطولات الكبرى لا تُحسم بالأسماء وحدها، مهما بلغت قيمتها الفنية أو تاريخها، بل تُحسم بالتركيز والانضباط والقدرة على التعامل مع الضغوط المتزايدة.

أرى أن منتخب مصر رغم مكانته الكبيرة وامتلاكه لنجوم من الطراز الرفيع، مطالب دائمًا بإثبات جدارته داخل الملعب، مباراة بعد أخرى، في ظل تطور ملحوظ تشهده بقية المنتخبات الإفريقية.