تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الليبية المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش في غرب ليبيا، وذلك في إطار التحقيق الجاري بالتعاون مع السلطات الليبية.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد علي أحمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، و4 مسؤولين عسكريين آخرين، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة والبالغ عددهم 3، أمس الأول الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

وكان الحداد أرفع قائد عسكري في غربي ليبيا ولعب دورا حاسما في الجهود المستمرة بوساطة الأمم المتحدة لتوحيد الجيش الليبي المنقسم، مثله مثل مؤسسات ليبيا الأخرى.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق عودته إلى طرابلس بعد إجراء محادثات دفاع في أنقرة، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب وزير الداخلية التركي على يرلى كايا ، انتشر حطام الطائرة على مساحة تغطي 3 كيلومترات مربعة (أكثر من ميل مربع)، ما أدى إلى صعوبة جهود الإنقاذ.

ووصل إلى تركيا وفد مكون من 22 شخصا، بينهم 5 من أقارب الضحايا الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة، قادمين من ليبيا صباح أمس الأربعاء للمساعدة في التحقيق.