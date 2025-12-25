سفير تركيا بطرابلس: أنقرة تواصل التحقيقات بتحطم طائرة الوفد الليبي

شدد سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش، الخميس، على مواصلة السلطات التركية التحقيقات في حادثة سقوط طائرة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد، الثلاثاء، والتي أودت بحياته مع 4 من مرافقيه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس، للسفير بيجيتش، والوفد المرافق له، وفق بيان للرئاسي الليبي.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير تعازي القيادة التركية إلى المنفي، والشعب الليبي في "المُصاب الجلل والحادث الأليم" الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، وعدد من مرافقيهما.

وأعرب السفير التركي عن "بالغ الأسى لهذا الحدث الأليم"، بحسب البيان.

وأكد السفير، للمنفي، "مواصلة السلطات التركية التحقيقات في ملف الحادثة، وتقديم تقرير كامل حال اكتمال التحقيقات الجارية".

كما أعرب عن "تعاطفه العميق مع أسر الضحايا، متمنيا لهم جميل الصبر والسلوان".

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان و4 مرافقين وطاقم الطائرة الثلاثة.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك"، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة نحو طرابلس.

وعقب الحادثة، كثفت النيابة العامة في أنقرة، تحقيقاتها بإشراف نائب للمدعي العام، حيث تم تطويق موقع تحطم الطائرة بطوق أمني ووضعه تحت الحماية، بحسب مراسل الأناضول.

وطلبت النيابة العامة تقارير من خبراء فنيين لتحديد ما إذا كانت الطائرة صالحة للطيران، كما جرى فحص مسؤولية الطاقم الذي تولى أعمال الصيانة الأخيرة للطائرة أو أي تقصير محتمل من جانبه.

وتم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار "أسن بوغا"، وأدرجت جميع الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق.

وأُخذت عينات من ناقلة الوقود ومن حطام الطائرة تحسبا لاحتمال تلوث الوقود أو استخدام وقود عديم الجودة.

وطُلبت أيضا تقارير الأحوال الجوية المحلية وقت وقوع الحادث.

وفي السياق، ذكر بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، أن وزارة النقل أرسلت وفد خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيقات، وجمع معلومات حول ملابسات الحادث.

وأضاف البيان، أن الوفد سيرفع لاحقا تقريره المفصل إلى السلطات الليبية المختصة.